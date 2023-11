Avvocato di fiducia: l’omesso avviso dell’udienza integra una nullità assoluta di Marina Crisafi









L’omesso avviso dell’udienza all’avvocato di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lett. c), c.p.p. E’ quanto afferma la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 45623/2023 accogliendo il ricorso di un imputato.



La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Milano, riformava la sentenza del Gup del Tribunale meneghino riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandola nel resto quanto alla responsabilità. Il ricorrente adisce quindi la Cassazione lamentando che i difensori di fiducia, che avevano presentato appello, non ebbero a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio, che ebbe a svolgersi in loro assenza, essendo la notifica effettuata all’originario difensore d’ufficio dell’imputato. Da tale omissione deriverebbe, perciò, la nullità del giudizio di appello.



La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

“L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato – rammentano preliminarmente - integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p. (cfr. Cass. SS.UU. n. 24630/2015)”.

Dall’esame degli atti, spiegano dal Palazzaccio, emerge che nel febbraio 2020 gli avvocati avevano presentato istanza di rito abbreviato e allegato la nomina quali difensori di fiducia. All’udienza di trattazione del rito abbreviato venivano indicati quali difensori entrambi quelli di fiducia e il Gup decideva. All’atto di appello, presentato dai difensori di fiducia, tuttavia, seguiva l’atto di citazione per l’udienza dinanzi alla Corte di Milano, indirizzato all’avvocato quale difensore di ufficio, il quale lo riceveva a mezzo notifica telematica. Per cui, effettivamente i difensori di fiducia non ebbero a ricevere né la notifica dell’atto di citazione né la notifica della requisitoria del procuratore generale territoriale, non avendo avuto notizia della fissazione dell’udienza e delle conclusioni depositate dalla Procura generale, i difensori non hanno quindi potuto depositare motivi aggiunti né procedere al concordato ex art. 599-bis c.p.p.

“Tali ultime doglianze – conclude quindi la S.C. - palesano una concreta lesione del diritto di difesa, rispetto al quale deve ritenersi integrata la nullità assoluta ritenuta dalle Sezioni Unite, in quanto in alcun modo i difensori hanno partecipato al giudizio, il che avrebbe fatto degradare la nullità da assoluta a intermedia, dunque da eccepirsi entro il giudizio di secondo grado. Pertanto il ricorrente lamenta fondatamente la nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. afferente all’intervento dell’imputato, in quanto pur se il giudizio non si svolgeva «in presenza» la partecipazione dell’imputato a mezzo del difensore, richiamata dall’art. 178, lett. c), c.p.p. va intesa nel senso non solo di mera presenza fisica nel procedimento, bensì anche come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare”.

Ne consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.