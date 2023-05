Avvocato senza colpa se non notifica il ricorso al controinteressato perché la causa è probabilmente persa di Giampaolo Piagnerelli

L'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività ricompresa nel mandato difensivo si concreta in un giudizio prognostico sul possibile esito dell'attività non compiuta

«L'avvocato non ha responsabilità se non notifica il ricorso al controinteressato necessario quando ci sono forti probabilità che la partecipazione al contenzioso non possa avere esito favorevole per il proprio assistito». Questo il principio enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 14583/23.



Entrando nel merito un soggetto ha conferito ai propri avvocati procura per proporre innanzi gli organi di giustizia amministrativa ricorso avverso il provvedimento del Comune di Pesaro del 23 giugno 2003...