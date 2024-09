Azzurra Capital acquista la maggioranza del Gruppo Marval da Fondo Italiano di Investimento: gli studi coinvolti Gli studi legali Andersen, per i profili fiscali, e Gianni & Origoni, per i profili M&A, hanno assistito nuovamente il fondo Azzurra Capital nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza del Gruppo Marval, società con sede a Castellamonte (Torino) leader nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per i motori di auto e per motori delle macchine utilizzate nell’ambito delle costruzioni e del movimento terra.