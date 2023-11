Azzurra Capital entra nel capitale di Gruppo Desa. Gli studi coinvolti

Luigi Santa Maria, Francesca Torricelli, Mario Roli e Luigi Vaccaro









È stato firmato l’accordo per l’ingresso di Azzurra Capital - fondo di private equity che vede tra i propri investitori anche importanti fondi sovrani del Golfo Persico, investitori istituzionali e family office internazionali - nel capitale azionario di Gruppo Desa, storica azienda familiare italiana della detergenza e dei prodotti per la cura della persona, proprietaria di marchi come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Vert, Quasar, Sauber, Persavon, Apropos e Ico.



L’investimento del fondo Azzurra Capital, che si perfezionerà entro la fine dell’anno una volta ottenuta la consueta autorizzazione regolamentare, sarà pari a 190 milioni di euro e porterà il fondo a detenere una quota di minoranza nel Gruppo Desa, consentendo, dunque, la creazione di una forte partnership con le famiglie azioniste volta a sostenere il business plan e la crescita prevista nei prossimi anni.



Azzurra Capital è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria con un team guidato dal Co-Managing Partner Luigi Santa Maria insieme alla partner Francesca Torricelli e al senior associate Luigi Iovino. Per gli aspetti finance il team si è avvalso del partner Alessio Gerhart Ruvolo, mentre gli aspetti Golden Power sono stati curati dal Senior Associate Pietro Missanelli e dall’associate Martino Basilisco.



Andersen ha agito quale advisor fiscale di Azzurra Capital con un team composito guidato dai partner Maricla Pennesi (head of tax sia in Italia che in Europa) e Marcello Rabbia (international contact partner) e coordinato dal partner Alberto Trainotti. Il partner Giovanni Gallucci ha contribuito a curare i profili di strutturazione del deal. Il partner Davide Centurelli e la director Letizia Carrara sono stati coinvolti nell’attività di due diligence.



Le famiglie azioniste del Gruppo Desa sono state assistite da Chiomenti con un team M&A guidato dai partner Mario Roli e Luigi Vaccaro, insieme al senior associate Riccardo Coghe e gli associate Matteo Garofalo e Camilla Cellari. Gli aspetti finance sono stati curati dal partner Luca Bonetti con l’associate Elena Brunetta, mentre quelli golden power dal partner Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto