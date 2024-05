Baker McKenzie con Aurelius per l’acquisizione di Dayco Propulsion Solutions

Paolo Ghiglione

Baker McKenzie ha assistito il fondo di private equity Aurelius nell’acquisizione di Dayco Propulsion Solutions, leader globale nel settore della produzione e vendita di sistemi di trasmissione di potenza per i produttori di ricambi originali per veicoli commerciali, fuoristrada e veicoli leggeri, con otto stabilimenti produttivi in diversi Paesi del mondo.

Baker McKenzie ha assistito Aurelius con un team coordinato dal partner Paolo Ghiglione (in foto) e composto dallo stesso e dalla senior associate Ilaria Bosso per gli aspetti M&A, dal partner Ludovico Rusconi e dalla counsel Elisa Impalà per gli aspetti di diritto societario, e dal partner Alberto Fornari e dall’associate Francesco Ciociola per gli aspetti finanziari.

McDermott Will & Emery ha assistito il venditore in relazione ai profili legali di natura societaria e finanziaria, con un team coordinato dal partner Giancarlo Castorino e composto, per gli aspetti societari, dalla partner Agata Todarello e, per gli aspetti finance, dal counsel Nicolò Perricone e dall’associate Veronica Valerio.

ADVANT Nctm ha assistito Blue Torch Finance LLC, in qualità di collateral agent e administrative agent di un pool di finanziatori, in relazione agli aspetti tecnici legati alla connessa liberazione della garanzia pignoratizia di primo grado gravante sulle quote di Dayco Propulsion Solutions, con un team composto dall’ equity partner Stefano Padovani, coadiuvato dal senior associate Paolo Porena.

Norton Rose Fulbright Studio Legale ha assistito Wells Fargo Bank, National Association, in qualità di lender, lead arranger e administrative agent di un pool di finanziatori, in relazione agli aspetti tecnici legati alla connessa liberazione della garanzia pignoratizia di secondo grado gravante sulle quote di Dayco Propulsion Solutions, con un team composto da Gennaro Mazzuoccolo, partner, coadiuvato da Leone Sgaravatti, trainee.

TDN legal ha assistito la società target per gli aspetti di diritto societario, con un team composto da Luca d’Imporzano partner fondatore e dall’associate Federico Postacchini.