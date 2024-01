Baker McKenzie con Banco BPM in un finanziamento immobiliare

Giorgio Telarico

Il dipartimento di Banking & Finance di Baker McKenzie coordinato dal partner Alberto Fornari, ha assistito Banco BPM nel finanziamento concesso a favore di Sirio San Marco S.r.l. società del gruppo Industrie Edili Holding per la realizzazione di un complesso immobiliare di lusso ed ecosostenibile a destinazione residenziale su un’area di circa 6.385 mq a Monza.

Per Baker McKenzie ha agito un team guidato da Giorgio Telarico (in foto), coadiuvati dall’associate Camilla Bassi per gli aspetti correlati alla predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e dalla associate Amalia Scimè per gli aspetti di diritto amministrativo e di due diligence.

La società Sirio San Marco S.r.l. è stata assistita dallo Studio Legale Rizzieri.