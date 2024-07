Bancarotta fraudolenta, non basta l’accumulo

Il comportamento negligente dell’amministratore che non custodisce adeguatamente i beni aziendali e ne consente il deterioramento non può integrare la condotta tipica della bancarotta fraudolenta distrattiva, in quanto tale fattispecie richiede il dolo e non può essere ravvisata in un contegno sostanzialmente colposo.

E parimenti la mera circostanza che l’amministratore di una società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate non è sufficiente da sola a dimostrare la sussistenza del delitto...