Bancarotta preferenziale e dolo specifico. L’intervento della Cassazione sui “pagamenti a scopo di salvataggio”

Con una recente sentenza, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di bancarotta preferenziale, ha affermato il seguente principio di diritto: “il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente...

