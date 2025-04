Bancarotta, il presidente del Cda può essere all’oscuro delle condotte fraudolente

In caso di bancarotta fraudolenta, il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione non è di per sé sufficiente a provarne la responsabilità. Egli infatti “può ben essere, ove pure (in ipotesi) per colpa, ignaro delle specifiche condotte illecite poste in essere da altri amministratori, a maggior ragione laddove, come nella specie, essendovi amministratori delegati, sia a loro demandata ogni concreta gestione dell’attività societaria, ivi inclusa, in particolare, quella finanziaria”. Lo ha...

