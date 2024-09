Bando per 400 Magistrati, non ammessi i codici annotati

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, con riferimento al concorso per 400 posti di magistrato indetto con Dm 8 aprile 2024, ha diramato due avvisi relativi ai criteri per la consultazione dei testi e alla valutazione dei codici durante lo svolgimento delle prove scritte e l’indicazione degli oggetti ammessi e di quelli non consentiti nel corso delle sessioni d’esame.

Criteri per la consultazione dei testi e valutazione dei codici

Il Ministero comunica che è consentito ai “di consultare semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a disposizione previa verifica”. Non sono pertanto ammessi i codici illustrati, annotati, anche a mano, esplicati o commentati con richiami a dottrina o giurisprudenza, ad eccezione dei meri riferimenti ai dispositivi delle pronunce della Corte costituzionale.

Sono altresì esclusi i codici e i testi contenenti “mappe” esplicative o “tabelle” che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, anche a mano, suggerimenti o specificazioni di qualunque genere, anche se contenuti negli indici. Vietate anche le stampe private o fotocopie di testi normativi.

Sono consentiti invece i codici corredati da indici cronologici, analitico-alfabetico (o sistematico-alfabetico) e/o sommario. La Commissione potrà controllare codici e testi in ogni momento.

Il candidato dovrà indicare, in stampatello, cognome, nome e data di nascita sulla copertina e sulla prima pagina dei codici. Il candidato trovato in possesso di un codice artefatto è passibile di denuncia penale.

Cosa è ammesso portare alle prove scritteVia libera a qualunque alimento confezionato in involucro trasparente, compresi Snack, caramelle e cioccolatini purché confezionati singolarmente. Ammessa anche acqua, succhi di frutta, integratori, caffè, the, purché conservati in bottiglie o contenitori trasparenti.

Oggetti non consentiti

Sono invece off limits: telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, tablets, di qualsivoglia tipologia e marca; smartwatch, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati anche se spento; auricolari, cuffie; contenitori, termos, borracce; borse, borselli, borsellini, portafogli, marsupi, portaoggetti, zaini, valigie di qualunque genere o dimensione; penne, matite, gomme, evidenziatori, colori di qualsiasi tipo, pennarelli, righelli, post it, fogli, carta per scrivere, block notes, quaderni e simili. Vietati anche appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati compresi Codici commentati con dottrina e giurisprudenza.