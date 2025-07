LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Accesso Finanza block notes avvocato, no se coperto da segreto professionale

L'azionista torna socio se l'assemblea revoca il recesso. Agente di polizia locale: sospensione cautelare solo nel Comune dove ha commesso reati. Attestato di libera circolazione di un quadro, legittimo prevedere un termine di un anno per l'annullamento. L'uso di Dop all'interno di un marchio può essere illegittimo se ne sfrutta la notorietà. Questi e altri i temi della settimana affrontati dai giudici nazionali e comunitari

Se nel corso dell'accesso in locali destinati all'esercizio di attività professionale (nella specie, un avvocato) le Fiamme gialle intendano procedere all'esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono «in ogni caso» munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore del Repubblica o, in alternativa, dell'autorità giudiziaria più vicina. Questo il principio espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 17228/2025) in ordine alla illegittimità dell'acquisizione...