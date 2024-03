Bastianini Carnelutti e Schiavello & Co. crescono a Torino con Serantoni e Associati

Nicolò Bastianini Carnelutti, Giuseppe Schiavello e Roberto Serantoni

Lo Studio Bastianini Carnelutti e lo Studio Schiavello & Co siglano un nuovo accordo professionale con lo Studio Serantoni e Associati a Torino.

Fondato da Roberto Serantoni - già partner dello Studio Rossotto e Associati (ora R&P Legal), poi co-fondatore dello Studio Sindico – Serantoni e, in ultimo cofondatore di T-Law Studio Legale - lo Studio Serantoni & Associati comprende, oltre al fondatore, un team composto dal socio Giovanni Albrile specializzato in diritto bancario, gestione di crediti non performing e tecnologia e intelligenza artificiale e dall’avv Francesco Scala specializzato in diritto bancario, gestione di NPL e crisi di impresa. Oltre ai partner, lo Studio si avvale anche della collaborazione dell’avv. Francesca Lorusso che opera nel dipartimento IP.

L’Avv. Roberto Serantoni ha esperienza decennale nelle aree del diritto immobiliare e del restructuring a fianco di primari imprenditori ed operatori economici del nord ovest.

L’accordo permette a Bastianini Carnelutti e Schiavello & Co. di contare su una presenza in 3 distinte sedi nelle città economicamente più dinamiche della penisola - ovvero Milano, Roma e Torino - e di estendere ulteriormente il numero di professionisti la gamma di servizi per i propri clienti.

Roberto Serantoni – commenta l’avv. Nicolò Bastianini Carnelutti – ha una riconosciuta esperienza nelle aree del diritto immobiliare, crisi di impresa, leasing e Factoring e gestione degli NPL.

L’accordo con gli studi Bastianini Carnelutti e lo Studio Schiavello & Co – dichiara l’avv. Roberto Serantoni – rappresenta una grande opportunità di crescita per lo Studio che potrà offrire ad aziende e clienti un modello di assistenza strutturato, competenze e professionalità eccellenti con specializzazioni strategiche e una presenza su tutto il territorio nazionale.

Roberto Serantoni – segnala l’Avv. Giuseppe Schiavello – ha saputo guadagnare una importante reputazione professionale a Torino. Questa nuovo accordo rafforza ulteriormente la nostra struttura sia in relazione alle competenze espresse sia in relazione alla capacità di operare sul territorio.