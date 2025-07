Baykar perfeziona l’acquisto di Piaggio Aerospace e punta al rilancio: gli studi coinvolti

Giovanni Marsili, Emanuele Panattoni, Marco Arato, Elisabetta Varni, Antonella Parisi

Si è conclusa l’acquisizione da parte di Baykar - società turca attiva nello sviluppo e produzione di sistemi Uav (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate - dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation (entrambe in amministrazione straordinaria) e specializzate nella produzione di velivoli e motori aeronautici per operatori privati, governativi e militari con il marchio Piaggio Aerospace.

Si tratta di un passaggio strategico per il rilancio di uno dei marchi storici dell’industria aeronautica italiana, con un investitore internazionale di grande rilievo. Secondo quanto previsto dall’accordo, Baykar si impegna a mantenere gli attuali livelli occupazionali presso i siti di Villanova d’Albenga e Genova, con la prospettiva di un incremento dell’organico, in linea con l’espansione delle attività produttive.

L’acquisizione si inserisce nel quadro di una più ampia cooperazione industriale tra Italia e Turchia, che comprende anche la creazione di una joint-venture tra Baykar e Leonardo per lo sviluppo congiunto di velivoli senza pilota. In questo contesto, Baykar ha presentato un ambizioso piano industriale per Piaggio Aerospace, e realizzerà gli investimenti strategici necessari per stabilizzare e far crescere l’azienda.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito al fianco di Baykar con un team guidato dal partner Giovanni Marsili, coadiuvato dall’associate Riccardo Fogliano per i profili M&A, mentre quelli di restucturing sono stati seguiti dal partner Luca Jeantet e dall’associate Federico Roberi. I profili labour sono stati curati dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Mario Pizzola e gli aspetti regolamentari dal partner Antonio Lirosi e dall’associate Marta Bartoletti. Il counsel Gaetano Alfarano e l’associate Davide Casarin hanno curato gli aspetti di diritto amministrativo.

BonelliErede ha assistito i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation con un team composto dai partner Marco Arato ed Elisabetta Varni, dal senior associate Nicola Manzini e da Giulia Podestà, rispettivamente leader e componenti del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Lo Studio Legale Pessi e Associati ha assistito i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation per tutti i profili labour e sindacali con un team coordinato dalla partner Antonella Parisi e avvalendosi del supporto del commercialista Giuseppe Goffi.