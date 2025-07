Vivian Grace Chammah e Dominique Colella sono le nuove Counsel di CastaldiPartners

Vivian Grace Chammah e Dominique Colella

Dopo le prime tre nomine di counsel nel marzo di quest’anno, CastaldiPartners conferma la strategia di sviluppo interna promuovendo al ruolo di counsel Vivian Grace Chammah e Dominique Colella.

In breve tempo, Dominique Colella ha assunto un ruolo rilevante all’interno del team M&A e corporate, gestendo operazioni di notevole importanza. Le sue rilevanti competenze nella practice societaria francese hanno permesso di rafforzare ancor più l’operatività dei team CastaldiPartners nell’ambito cross-border tra Francia e Italia.

Vivian Grace Chammah garantisce un contributo importante nel settore della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie. Grazie alla sua specializzazione nell’innovazione digitale, è possibile ora affiancare le imprese in ambiti strategici come cybersecurity, contrattualistica IT e proprietà intellettuale, con un approccio multidisciplinare e attento alle trasformazioni del mercato.

“Continuiamo la crescita della nostra partnership sia per linee interne che esterne. Con il giusto riconoscimento del valore e delle competenze di Grace e Dominique miglioriamo in esperienze e competenze nel solco di una identità collettiva che si rafforza nella diversità. Grace e Dominique erano compagne di corso della doppia laurea Firenze - Sorbonne. Dopo aver lavorato in una big four in Francia e in un prestigioso studio italiano, i loro percorsi professionali si sono allineati in CastaldiPartners” commenta Enrico Castaldi, presidente di CastaldiPartners.