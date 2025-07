Namirial e Signaturit uniscono le forze. Gli studi in campo

Canetta, Paganin, Brazzelli

Namirial e Signaturit, supportati dai rispettivi sponsor Bain Capital e PSG Equity, hanno annunciato l’avvio di trattative in esclusiva per la creazione un fornitore di Digital Transaction Management (DTM) leader a livello paneuropeo, con una posizione di primo piano in Italia, Spagna, Francia e Germania, con circa 1.400 dipendenti e circa 240.000 clienti in tutto il mondo. Ad esito dell’operazione, soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari e alla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti, PSG Equity reinvestirà nella piattaforma combinata, controllata da Bain Capital, assieme ad Ambienta, al fondatore di Namirial e al management.

Legance ha assistito Bain Capital e Namirial con un team composto da Andrea Botti, Riccardo Paganin, Giulia Raffaelli e Ruggero Artale, per i profili corporate, e da Tommaso Bernasconi, Beatrice Zilio, Silvia Cecchini e Mattia Longo, per i profili financing. Baker & McKenzie, tramite il proprio ufficio di Londra, ha curato gli aspetti di diritto inglese con un team guidato dai partner David Allen e Alex Lewis.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital e Namirial curando gli aspetti fiscali di diritto italiano dell’operazione con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli e dall’associate partner Filippo Jurina.

Chiomenti ha assistito PSG Equity insieme a Weil con un team composto dal partner Edoardo Canetta Rossi Palermo, dal counsel Riccardo Coghe, dal senior associate Matteo Berti e dall’associate Paolo Nevola, per i profili corporate, dal partner Nicholas Lasagna e i counsel Fabrizio Nebuloni e Gioia Ronci per i profili finance, e dall’Of Counsel Antonino Guida per i profili tax. Weil, tramite il proprio ufficio di Londra, ha curato gli aspetti di diritto inglese con un team multidisciplinare guidato dal partner Lewis Blakey.