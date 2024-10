BDO in Italia rafforza la sua struttura tramite l’ingresso dell’Avvocato Giovanni Stefanin in qualità di Equity Partner e Presidente di BDO Law

Giovanni Stefanin

BDO in Italia, tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese, annuncia l’ingresso dell’Avvocato Giovanni Stefanin in qualità di Equity Partner e Presidente di BDO Law, lo studio professionale del network BDO in Italia dedicato alla consulenza ed assistenza legale, giudiziaria e societaria. L’Avvocato Stefanin entra con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di BDO Law continuando un percorso di crescita volto a far diventare lo studio un punto di riferimento nel mercato italiano dei servizi legali.

Giovanni Stefanin può vantare una vasta esperienza maturata nella gestione di operazioni straordinarie in ambito industriale, bancario, finanziario e private equity, in favore di operatori italiani ed internazionali come banche, fondi di private equity e società quotate.

Proviene da uno dei principali studi di consulenza legale e tributaria in Italia, parte di un network internazionale, dove ha lavorato per oltre 17 anni occupandosi di corporate m&a e arrivando a ricoprire la carica di co-managing partner.

Giovanni Stefanin è Avvocato cassazionista specializzato in materia di fusioni e acquisizioni, diritto societario, regolamentazione bancaria e finanziaria e si è laureato nel 1993 in Giurisprudenza presso l’Università di Torino.

“Sono molto felice di poter dare il benvenuto in BDO Law a Giovanni; sono sicuro che, grazie alla sua vasta esperienza e alle sue capacità, potrà fornire un notevole impulso alla crescita e all’espansione di BDO in Italia e aiutarci ad affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo tramite una sempre più forte differenziazione delle attività e un focus particolare sulla consulenza” commenta Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO in Italia.