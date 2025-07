Becker e Withers nella collaborazione strategica di House of Smith con Pasqua Vigneti e Cantine

Crivellaro, Cortarelli, Giardino

Il celebre winemaker Charles Smith, fondatore della statunitense House of Smith ha siglato una collaborazione strategica con Pasqua Vigneti e Cantine, storica azienda vinicola veronese con oltre un secolo di storia e ambasciatrice dell’Amarone della Valpolicella. L’accordo prevede l’ingresso di Pasqua come distributore esclusivo internazionale – a partire da settembre 2025 – di una selezione di etichette del portafoglio House of Smith, tra cui K Vintners, Real Wine e Sex Wines. Un passo che conferma l’allineamento strategico e valoriale tra le due realtà, unite da una visione condivisa sul futuro del vino, tra artigianalità, approccio sostenibile e comunicazione innovativa.

Per gli aspetti legali dell’operazione, House of Smith è stata assistita in qualità di transaction counsel e per la parte di diritto statunitense dallo studio Becker, con un team composto dallo Shareholder e Chair dell’International Practice Group per Europa e America Latina Gabriel Monzon-Cortarelli, dalla Senior Corporate Attorney Valeria Angelucci e dallo Shareholder Stephen L. Glauberman. Becker è stato supportato per gli aspetti di diritto italiano dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino e dall’associate Marina Orlando.

Pasqua Vigneti e Cantine si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Withers, con un team composto dalla Managing Partner Roberta Crivellaro e dal Senior Associate Francesco Paggiaro per gli aspetti di diritto italiano insieme al partner Michael Rueda e all’associate Fiona Giordani per gli aspetti di diritto statunitense.