Berardi Bullonerie al controllo del gruppo Fixi: gli studi

Alberto Bianco, Marina Balzano, Guido Sazbon, Ivan Gasco, Andrea Scarfone

Berardi Bullonerie, portfolio company del fondo HIG Capital e leader nel mercato italiano nella distribuzione di elementi di fissaggio e nella fornitura di servizi logistici integrati, ha completato l’acquisizione di Fixi S.r.l. (“Fixi”), distributore di sistemi di fissaggio.

Con sede a Torino, Fixi è leader in Italia nei sistemi di fissaggio, offrendo un’ampia gamma di prodotti come rivetti, inserti filettati, autofissanti, perni per saldatura e relative attrezzature professionali.

L’operazione, finanziata da un pool di banche formato da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e OTP banka d.d. (precedentemente Nova Kreditna Banka Maribor d.d.), rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita di Berardi e ha l’obiettivo di arricchire la gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti attraverso acquisizioni strategiche di distributori specializzati in categorie di prodotto ad alto potenziale.

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi e Arianna Bellani ha assistito l’acquirente in tutti i profili corporate M&A e contrattuali.

I profili banking dell’operazione sono stati seguiti, per conto dell’acquirente, da Orrick con un team formato dal partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dall’associate Claudia Loriggio.

Per conto dell’acquirente, Spada Partners ha curato i profili fiscali e la struttura dell’operazione con un team guidato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi e Martina Acciaro.

I venditori, che mantengono un ruolo operativo in azienda, sono stati assistiti da Andersen con un incarico di global advisor relativamente alle attività di M&A Advisory, Tax e Legal, con un team interdisciplinare coordinato dai partner Ivan Gasco e Gherardo Cadore. In particolare, Andersen ha curato l’attività di strutturazione societaria del Gruppo, propedeutica ai fini dell’operazione. Le attività di Financial Advisory e strutturazione societaria sono state svolte da Ivan Gasco, coadiuvato da Edoardo Calvo e Felix Flintwood, mentre tutti i profili corporate M&A e contrattuali per i venditori sono stati curati da Gherardo Cadore, coadiuvato da Carlo Riso.

Il pool di banche è stato assistito dallo studio internazionale Ashurst con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall’associate Andrea Scarfone, per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme all’associate Federico Squarcia, si è occupato degli aspetti fiscali.