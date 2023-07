Bergs & More assiste ICE per il Padiglione Italia di Expo Doha 2023

Si conferma e rafforza il presidio dello studio, già presente a Doha, Dubai e Nairobi, a supporto di istituzioni e imprese italiane nei Paesi del Golfo e dell'Africa Orientale









Bergs & More, con un team composto da Guido Maria Solari, Founding partner, e Anna Francesca Morsoletto, Junior associate, ha assistito l'ufficio ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) di Doha, capitale del Qatar, per la predisposizione della gara di appalto e del contratto di costruzione relativo al Padiglione Italia di Expo Doha 2023.

L'assistenza fornita dallo studio ha riguardato gli aspetti di diritto amministrativo legati all'appaltistica pubblica internazionale e gli aspetti di diritto qatarino relativi al contratto di costruzione.

L'appalto è stato assegnato alla società Al Thulathi Trading and Services and Contracting Co WLL, guidata da Khalid Abdulraqeeb A Q Al-Hilali, su una base d'asta di 5.500.000 rials qatarini (pari a circa 1.375.000 euro).

Expo Doha 2023, il cui motto è Green Desert, Better Environment, si svolgerà nella capitale del Qatar dal 2 ottobre 2023 al 28 marzo 2024 e sarà dedicato all'agricoltura sostenibile e alle tecniche agricole che permettono la coltivazione di aree desertiche. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 80 Paesi, molti dei quali africani.

"Questa operazione - afferma Guido Maria Solari, responsabile per Bergs & More delle sedi di Dubai e Doha – non fa che confermare ulteriormente il radicamento dello studio in Qatar ed Emirati Arabi Uniti, area nella quale siamo presenti come professionisti dal 2007. Nel corso del tempo, Bergs & More ha assistito primarie aziende e istituzioni europee e qatarine su aspetti quali costruzioni, logistica, difesa e oil&gas, nonché investimenti qatarini all'estero".