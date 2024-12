Bertacco Recla & Partners – BREP nella realizzazione di ChorusLife, il nuovo avveniristico “smart district” della città di Bergamo

Paolo Bertacco, Gabriella Rondoni, Francesco Rovetta, Maria Grazia Buonanno

Bertacco Recla & Partners ha supportato Chorus Life S.p.A. e Costim S.r.l. in tutte le fasi procedimentali e realizzative del progetto di rigenerazione urbana ChorusLife, uno dei più importanti interventi nella città di Bergamo.

Grazie all’intervento è stata restituita alla città un’area precedentemente dismessa, ora trasformata in un innovativo “smart district” (composto da un’arena in cui verranno svolti eventi di spettacolo e intrattenimento, attività commerciali e ricettive, parcheggi, servizi alla persona e residenze).

Lo studio è stato coinvolto sull’operazione sin dalle prime fasi, prestando assistenza su tutti gli aspetti del progetto, dall’urbanistica, alle opere pubbliche fino agli appalti privati.

In particolare, i partner Paolo Bertacco e Francesco Rovetta e l’associate Federico Finazzi hanno prestato assistenza in relazione a tutti i profili di natura urbanistica ed edilizia nonché in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni commerciali.

La partner Gabriella Rondoni e la senior associate Valeria Boscolo Fiore si sono occupate di tutta l’assistenza relativa alle gare pubbliche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto.

Infine, il team construction dello Studio, con la partner Maria Grazia Buonanno, il senior associate Matteo Rinaldi e l’associate Alessandro Albesano, ha assistito le società nella predisposizione e negoziazione dei contratti privati di appalto e di fornitura nonché nella fase esecutiva degli stessi.

Paolo Bertacco, coinvolto sul progetto di rigenerazione urbana sin dagli albori, ha dichiarato: “Vedere un progetto così innovativo e sfidante diventare realtà è una grande soddisfazione professionale e sono personalmente molto felice e orgoglioso di aver dato un contributo importante nella realizzazione dell’idea avanguardista del Cav. Lav. Domenico Bosatelli.”.