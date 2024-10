Bertacco Recla & Partners con Costim per gli appalti privati di ChorusLife Bergamo Bertacco Recla & Partners ha assistito Costim nella sottoscrizione dei contratti privati per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana “ChorusLife Bergamo”, che si è recentemente aggiudicato il premio “Real Estate Destination of the Year” ai GRI Awards Europe 2024