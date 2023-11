Bertacco Recla & Partners al fianco di Fondazione Fiera Milano per la realizzazione del nuovo hotel Scarampo

Paolo Bertacco, Gabriella Rondoni, Maria Grazia Buonanno









Bertacco Recla & Partners al fianco di Fondazione Fiera Milano nell’operazione di sviluppo immobiliare del nuovo hotel di viale Scarampo a Milano, a poca distanza dal Centro Congressi Allianz MiCo.



La struttura ricettiva, che sorgerà sull’area in precedenza utilizzata a parcheggio, prosegue l’opera di riqualificazione dell’area dell’ex Polo Fieristico cittadino iniziata con lo sviluppo di CityLife. L’iconico edificio a torre - 176 camere su 21 piani, per un importo stimato a base di gara pari a 38.900.000 Euro - sarà realizzato per il 2025, in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.



Lo Studio assiste Fondazione Fiera Milano con un team multidisciplinare guidato dal partner Paolo Bertacco, coadiuvato dall’associate Federico Finazzi per i temi urbanistico-edili e i profili autorizzativi e dalla partner Gabriella Rondoni e dall’associate Elisa Carloni per le procedure di gara. I profili construction sono seguiti dalla partner Maria Grazia Buonanno con l’associate Matteo Rinaldi.