Biesse acquisisce il gruppo GMM con Pedersoli e Marchionni

Ascanio Cibrario, Edoardo Augusto Bononi, Amon Airoldi e Alessandro Manias

Il Gruppo Biesse, multinazionale marchigiana nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata al segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% delle azioni di GMM Finance, holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte, tra l’altro, le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. Il Gruppo GMM è presente in 90 paesi, opera con 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Tailandia e conta oltre 450 dipendenti. Si tratta di una delle operazioni più rilevanti nella storia del Gruppo Biesse. Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione.

I soci venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding (dei soci fondatori) con il 25%. L’operazione, in linea con il piano strategico di Biesse, volto a crescere anche per linee esterne, consentirà di incrementare il portafoglio generato dalle macchine per la lavorazione della pietra, del vetro e degli altri materiali integrando le tecnologie della società in questi specifici segmenti.Il Gruppo Biesse, multinazionale marchigiana nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata al segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% delle azioni di GMM Finance, holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte, tra l’altro, le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. Il Gruppo GMM è presente in 90 paesi, opera con 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Tailandia e conta oltre 450 dipendenti. Si tratta di una delle operazioni più rilevanti nella storia del Gruppo Biesse. Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con le normali prassi di mercato per tale tipologia di operazione.

I soci venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding (dei soci fondatori) con il 25%. L’operazione, in linea con il piano strategico di Biesse, volto a crescere anche per linee esterne, consentirà di incrementare il portafoglio generato dalle macchine per la lavorazione della pietra, del vetro e degli altri materiali integrando le tecnologie della società in questi specifici segmenti.

Il Gruppo Biesse è stata assistita da Pedersoli Studio Legale per gli aspetti M&A e di coordinamento con gli studi esteri coinvolti per gli aspetti di diritto straniero, tra cui Noerr, Sheppard Mullin, Minter Ellison, JunHe, Mezzucco&Mello e Tapia Robles Cabrera Moreno; dallo studio Marchionni, per gli aspetti fiscali; da Deloitte Financial Advisory, per gli aspetti finance.

Pedersoli ha agito con un team guidato dall’equity partner Ascanio Cibrario affiancato dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Giorgia Patrizi e Raffaele Mittaridonna, per quanto riguarda gli aspetti corporate M&A, e dall’associate Carlo Talarico, per i profili giuslavoristici.

Lo studio Marchionni ha agito nella persona del founding partner Achille Marchionni, coadiuvato da Daniela Marchionni e Raffaella Bernabucci.

Deloitte Financial Advisory ha agito con un team guidato dal partner Enrico Ferraresi affiancato dal director Gianluca Grassi per quanto riguarda gli aspetti di Financial Due Diligence, e dal partner Andrea Tancredi e senior manager Giorgio Piccinini per gli aspetti di fiscalità estera.

I Venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da Ughi e Nunziante con un team coordinato dal partner Amon Airoldi, dai senior associate Deniz Kivage e Pietro Pastorello e dal trainee Francesco Antimiani nonché da Russo De Rosa Associati con un team coordinato dai soci Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto da Niccolò Cappellini e Concetta Letizia Scimè per quanto attiene i profili fiscali