Bilancio Corte di giustizia e tribunale Ue, guerra in Ucraina protagonista nelle cause davanti ai giudici europei di Giovanni Negri

Nei dati diffusi sull’attività svolta nel 2022 gli effetti giudiziari del conflitto









È il bilancio di un anno, il 2022, di attività giudiziaria esercitata da Corte di giustizia e Tribunale dell’Unione europea quello reso noto ieri, con la novità di una finestra aperta sulle cause più significative.

A livello aggregato, davanti ai due organi giurisdizionali, sono state promosse 1.710 cause, mentre 1.666 sono quelle definite, per un saldo a fine anno di 2.585 cause...