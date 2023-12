Bird & Bird con Alternative Capital Partners nell’investimento in BSA Capital Melfi FV1

Bird & Bird ha assistito il fondo Sustainable Securities Fund (SSF), gestito da Alternative Capital Partners sgr, nell’operazione di ingresso nel capitale sociale di BSA Capital Melfi FV1.



BSA Capital Melfi FV 1 è titolare, per il tramite di una società veicolo, di un portafoglio di quattro impianti fotovoltaici localizzati nel comune di Melfi in Basilicata, per una potenza complessiva di 56,2MW; il primo dei quattro impianti è già in costruzione ed è prevista l’entrata in esercizio dell’intero portafoglio tra il primo e il secondo trimestre del 2024.



Alternative Capital Partners è una sgr nata per coniugare principi ESG e investimenti alternativi e innovativi a elevato impatto su ambiente ed economia reale.



SSF investirà circa 8 milioni di euro, tramite strumenti di debito ed equity di minoranza, in un’operazione del valore complessivo connesso alla costruzione dei predetti impianti di circa 63 milioni di euro.



Bird & Bird ha agito al fianco di Alternative Capital Partners in tutte le fasi di strutturazione e negoziazione della complessa documentazione societaria funzionale all’ingresso in qualità di socio di Alternative Capital Partners nel veicolo societario, nonché nella definizione degli accordi parasociali e di investimento con i soci della BSA Capital Melfi FV1 ovvero il gruppo Sigma, operatore con consolidata esperienza nel settore eolico, fotovoltaico e biometano ed il gruppo Belenergia, gruppo leader nell’economia circolare, che costruisce e gestisce impianti di energie rinnovabili che, oltre a continuare ad essere il socio di maggioranza della società, rivestirà il ruolo di EPC Contractor per la realizzazione degli impianti.



Il team di Bird & Bird è stato guidato dal senior associate Andrea Semmola (nella foto a destra) come project manager, in coordinamento con Pierpaolo Mastromarini (nella foto a sinistra), partner e head del team Energy & Utilities in Italia, insieme al senior counsel Maurizio Pinto, all’associate Francesco Bianco e dalle trainee Gloria Bernardini e Rosita Magno.