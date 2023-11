Bird & Bird vince a Venezia con il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco

Rita Tardiolo, Giovanni Galimberti









Il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco aveva avviato un procedimento cautelare nei confronti delle società produttrici straniere e del distributore italiano di caramelle che facevano riferimento alla DOC Prosecco nella relativa denominazione e presentazione.



Nel procedimento il Consorzio lamentava, tra le altre cose, l’indebito sfruttamento e svigorimento della notorietà della DOC.



Con ordinanza del 6 settembre 2022, il Tribunale di Venezia ha pienamente accolto le istanze del Consorzio ordinando alle resistenti di, inter alia, cessare qualsiasi uso del termine “Prosecco” in relazione ai prodotti contestati e ritirarli dal commercio.



L’ordinanza è di grande importanza per il Consorzio in quanto conferma espressamente che la tutela della notorietà della DOC Prosecco si estende anche a prodotti molto distanti dal vino.



Il Consorzio è stato assistito dai partner Giovanni Galimberti e Rita Tardiolo, dal trademark attorney Alessandro Sciarra e dall’associate Francesca Signorini del dipartimento IP di Bird & Bird.