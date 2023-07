BLB consolida la sua attività milanese con l'ingresso dell'avvocato Daniela Stelé

Daniela Stelé









BLB Studio Legale amplia la compagine dei professionisti della sede di Milano con l'ingresso dell'Avvocato Daniela Stelé, in qualità di socio, insieme all'associate avvocato Valentina Ricci.



BLB Studio Legale, con sedi a Milano e Roma, è stato fondato nel 2008 da Alessandro Benedetti, Donato Silvano Lorusso e Mario Benedetti, con l'intento di creare una struttura flessibile ed innovativa capace di assistere sia l'imprenditoria italiana, accompagnandola anche verso l'estero, che l'investitore straniero in Italia. Con la sua piattaforma internazionale ed i suoi desk in Cina, Hong Kong e Stati Uniti, nonché attraverso i suoi professionisti, tutti con formazione e trascorsi in studi esteri o internazionali, lo Studio è in grado di soddisfare le esigenze del cliente sia per operazioni inbound che outbound.



L'Avvocato Daniela Stelé, iscritta all'albo degli avvocati di Milano e al Barreau di Parigi, ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Francia per continuare la propria carriera presso gli uffici italiani di primari studi internazionali appartenenti al Magic Circle. Inoltre, per oltre dieci anni, ha gestito uno studio-boutique indipendente con un portafoglio costituito prevalentemente da società straniere e multinazionali.



Specializzata in M&A e rapporti con l'estero, l'Avvocato Stelé assiste clienti in acquisizioni, dismissioni e fusioni anche internazionali, in vari settori merceologici, inclusi i servizi finanziari, operazioni di Real Estate, contratti internazionali e distribuzione commerciale soprattutto nel ramo della moda, dell'Information Technology e del Food.



Alessandro Benedetti: "L'ambito internazionale e quello dell'innovazione sono oggi ancora più che in passato la nostra cifra distintiva e con la collega Stelé saranno ancor più e meglio presidiati. Daniela è una professionista di riconosciuta autorevolezza nel mercato legale europeo. Ha anche una grande esperienza e la sua competenza di diritto italiano e francese consente al nostro studio di accrescere ulteriormente la qualità della nostra offerta".

Silvano Lorusso: "Daniela e Valentina entrano nel nostro Studio in un momento di grandi cambiamenti per noi e ci aiuteranno ad ulteriormente innovare e crescere. Penso a quello che abbiamo fatto nel nostro recente passato: l'inserimento sulla piattaforma BLB di una sede a Napoli, la nascita di Nuvola insieme allo studio Cortizo Legal di Madrid in ambito Legaltech, Venture Capital e Private Equity, l'attività in medio-oriente ed il consolidamento, oltre che della practice italiana, anche delle attività dei desk cinesi e USA".

Daniela Stelé:"Sono felice ed entusiasta di unirmi ai soci di BLB e credo che questa nuova avventura ci consentirà di esprimere al meglio i valori che condividiamo venendo incontro, in modo sempre più innovativo, alle esigenze dei clienti".