BLB Studio Legale promuove l’evento “Smart mobility e innovazione urbana verso una nuova visione della città”

Grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, come veicoli autonomi, piattaforme per la mobilità integrata e trasporti intelligenti, è possibile migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Per approfondire queste tematiche e discutere le ultime innovazioni, il prossimo 3 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si riuniranno esperti, aziende e istituzioni in un appuntamento dal titolo “Smart mobility e innovazione urbana. Verso una nuova visione della città”.

L’evento, realizzato in collaborazione con BLB Studio Legale e su iniziativa del senatore Gianni Berrino, si svilupperà nella forma di una tavola rotonda in cui interverranno alcuni referenti di spicco del settore per fornire le ultime novità in ambito smart mobility e gli interventi di applicazione promossi.

Ad aprire i lavori sarà il senatore Berrino, seguito da Mario Benedetti – partner dello studio BLB – che si soffermerà sugli aspetti legali legati alla guida autonoma e alla privacy dei dati utilizzati dalla smart mobility, mentre Marco Italiano, in qualità di moderatore, favorirà un dialogo tra alcuni protagonisti del settore:

- Franco Lucente: Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia

- Andrea Giorgio: Assessore alla Mobilità e Sicurezza del Comune di Firenze

- Smeraldo Fiorentini: Deputy CEO, Divisione Trasporti & Logistics di Almaviva

- Sabino Titomanlio: Director Urban Mobility di Movyon

- Simone Tripepi: Head of Charging Operator Italy di Enel X Way