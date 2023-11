Bodio Center a Milano, BNP Paribas Reim Italy conclude la riqualifica

LCA e Simmons gli studi legali coinvolti. A insediarsi tre scuole universitarie e di alta formazione del Gruppo Plena Education



Il progetto di rigenerazione degli spazi comuni del Bodio Center a Milano è stato completato - annuncia BNP Paribas Reim Italy - con l’insediamento delle scuole universitarie e di alta formazione del Gruppo Plena Education, che comprende SPD – Scuola Politecnica di Design (Design), RUFA - Rome University of Fine Arts (Belle Arti) e SLMC - Saint Louis College of Music (Musica), negli edifici Bodio H e La Stilo.



La riqualifica ha interessato l’area esterna (per una superficie totale di 17 mila mq), oltre a lavori di ristrutturazione presso la lobby d’ingresso di Bodio 3 e la creazione di una nuova area welcome presso Bodio 5. Bodio H e La Stilo, nuova sede di RUFA, SLMC e SPD, hanno subito importanti lavori di ristrutturazione. Complessivamente, questi due edifici coprono una superficie di circa 5.200 mq e sono stati adeguati ai requisiti normativi stabiliti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.



Un tassello importante del progetto è stato il passaggio alle lampade a LED in tutte le aree oggetto di riqualificazione al fine di ridurre l’inquinamento luminoso. Inoltre, sono stati creati circa 100 spazi per le biciclette, distribuiti in tutti gli spazi all’aperto, e sono stati forniti punti di ricarica per i modelli elettrici.



Le scuole universitarie e di alta formazione del Gruppo Plena Education sono state assistite da LCA Studio Legale, con la partner Barbara de Muro e l’associate Cecilia Stefanelli del team real estate, insieme al partner Davide Valli per gli aspetti di diritto bancario.



BNP Paribas Reim Italy è stato assistito dallo studio Simmons & Simmons, con la partner Emanuela Molinaro e il supervising associate Enrico Stefanelli.