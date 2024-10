BonelliErede, DWF e CMS nell’acquisizione di Iptronix da parte di FAE Technology

Stefano De Conciliis, Luca Lo Po’, Massimo Trentino

FAE Technology S.p.A., tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Iptronix S.r.l., società specializzata in soluzioni per sistemi FPGA, embedded, IoT e comunicazioni wireless, che offre progettazione hardware e software su misura ed è riconosciuta sul mercato come punto di riferimento per le soluzioni di vision system. L’operazione, che sarà perfezionata entro la fine del 2024, segnerà anche l’ingresso di Dario Pennisi, fondatore IpTronix, in FAE Technology. Nel dettaglio, Pennisi, che ha già diretto lo sviluppo elettronico della società Arduino da settembre 2018 ad aprile 2023, assumerà la carica di Chief Technology Officer del Gruppo FAE Technology.

FAE Technology è stata assistita da BonelliErede negli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato per i profili corporate dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Stefano de Conciliis e Daniela Archi, nonché, per i profili labour, dal partner Vittorio Pomarici, dall’associate Claudia Numerati e da Michele Fava. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli con il supporto di Nicolò Vallefuoco e Federica Ciccarelli.

FAE Technology è stata inoltre assistita da DWF negli aspetti di capital markets e regolamentari dell’operazione, con un team composto dal partner Luca Lo Po’, responsabile europeo della practice di capital markets dello studio, e dal counsel Massimo Filippo Breviglieri.

I venditori sono stati assistiti da CMS, con un team guidato dal partner Massimo Trentino e composto dagli associate Francesco Montagnese e Valerio Giuseppe Daniele.

Le parti sono state assistite per i profili golden power da BonelliErede, con un team composto dal partner Luca Perfetti e dalla senior associate Marina Roma.