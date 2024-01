BonelliErede e ADVANT Nctm nella quotazione di BolognaFiere

Vittoria Giustiniani

BonelliErede ha assistito BPER Banca, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, nel procedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni di BolognaFiere S.p.A., tra i principali operatori fieristici internazionali, su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale.

Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva 15 milioni di Euro attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata, ad un prezzo per azione di Euro 1,25 e con una valorizzazione complessiva pari a circa 243,5 milioni di Euro.

Il team di BonelliErede è stato guidato dalla partner Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dalle associate Elena Venturini e Giulia Raffaelli e da Benedetta Sfoglietta e Federico Anania.

ADVANT Nctm ha assistito BolognaFiere per i profili legali e fiscali dell’operazione di quotazione, con un team coordinato da Sante Ricci e Andrea Iovieno e composto da Arianna Guercini e Daniel Grande, per i profili legali, e da Guido Martinelli, Vincenzo Cantelli e Giusi Di Nicola, per gli aspetti fiscali