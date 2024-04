BonelliErede e hi.lex & RaffaelliSegreti nell’acquisizione di Assileo Broker da parte di Wide Group

Giulia Bianchi Frangipane, Stefano de Conciliis, Andrea Raffaelli

Wide Group S.r.l., tra le più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia, ha acquisito Assileo Broker S.r.l., storico broker italiano fondato nel 2000 e specializzato nel settore corporate, transportation ed energie sostenibili. Con quest’acquisizione Wide Group prosegue il proprio percorso di crescita, ampliando la propria presenza a Milano e approdando anche nel territorio genovese, dove Assileo opera da sempre.

BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto – per i profili corporate – dal senior associate Enrico Goitre e dagli associate Stefano de Conciliis e Gaia Mussi e – per i profili labour – dal managing associate Martino Ranieri e dall’associate Filippo Venza. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli e da Mauro Bognolo.

Lo studio legale hi.lex & RaffaelliSegreti ha assistito i venditori con un team composto dal partner Andrea Raffaelli e dall’associate Gianluca Allegri.