BonelliErede e Ughi e Nunziante per l’acquisizione di Geoclima da parte di Munters Group

Giulia Bianchi Frangipane, Giovanni Maria Marini

BonelliErede ha assistito Munters Group, gruppo globale di soluzioni di trattamento dell’aria e controllo del clima ad alta efficienza energetica, negli accordi per l’acquisizione di Geoclima, società italiana che produce chiller raffreddati ad aria e ad acqua.

L’acquisizione, finanziata attraverso linee di credito esistenti, sarà completata nella seconda metà del 2024. Si allinea alla strategia di Munters Group che mira ad espandersi in nuovi mercati e ad ampliare il portafoglio prodotti, accelerando nello sviluppo di soluzioni per il raffreddamento di data center ad alta efficienza energetica.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Luca Benasso e Simona Monteleone e da Michele Mattia Moschetti per gli aspetti corporate e M&A, dal partner Marco Maniscalco, coadiuvato dal senior associate Didier Montingelli e da Valentina Barbesti per gli aspetti labour. Per i profili antitrust e golden power, hanno agito i partner Massimo Merola e Francesco Anglani, con gli associate Marco Gugliotta e con Giuseppe Vecchio. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato da Michel Miccoli con Martina Mancuso.

Ughi e Nunziante ha fornito assistenza a Geoclima con il partner Giovanni Maria Marini, coadiuvato dall’associate Francesco Antimiani. La parte venditrice si è inoltre avvalsa della consulenza di Avvalor Corporate Solution per gli aspetti finanziari.