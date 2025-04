BonelliErede con ETIC Partners nel finanziamento junior da 10 milioni per il rifinanziamento dell’investimento di BelEnergia in un portafoglio di impianti fotovoltaici ed eolico BonelliErede ha assistito ETIC Partners nella strutturazione e documentazione di un finanziamento junior per il rifinanziamento dell’investimento iniziale di BelEnergia S.p.A. in un portafoglio di impianti fotovoltaici ed eolico.