BonelliErede con LT Wine & Food Advisory anche nella selezione delle etichette di vini per Casa Italia Parigi 2024

Silvia Romanelli, Lorenzo Tersi

Proseguendo nella collaborazione anche nei grandi eventi sportivi di respiro internazionale, come già avvenuto in occasione della European Ryder Cup 2023, BonelliErede ha assistito, per gli aspetti legali, LT Wine & Food Advisory, boutique di consulenza specializzata nel settore wine e attiva in ambito strategico, marketing ed M&A, fondata da Lorenzo Tersi, nella selezione della carta dei vini di Casa Italia Parigi 2024, “Ensemble”, l’hospitality house allestita nel villaggio olimpico a firma dello chef Davide Oldani, curatore della parte food restaurant.

La selezione di LT Wine & Food Advisory, quale Official Supplier per conto di CONI, comprende 29 cantine, per 16 vini rossi, 10 vini bianchi e 6 rosé provenienti da tutte le 20 regioni italiane.

BonelliErede ha agito con un team guidato dalla partner Silvia Romanelli e composto dall’associate Isidoro Pietro Livia e da Alba Mazza per i profili contrattuali e dal partner Enrico Vergani e dall’associato Marco Pirino per i profili in materia di trasporti e assicurativi.