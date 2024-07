BonelliErede nell’acquisizione da parte di Waelzholz International GmbH dell’intero capitale di Tempracciaio S.r.l.

Gianfranco Veneziano, Niccolò Ghizzani

Waelzholz International GmbH, società austriaca facente parte del Gruppo Waelzholz, gruppo multinazionale e leader nel settore della produzione di materiali in acciaio, continua la strategia di ampliamento del proprio portafoglio acquisendo da Elena Cesana e Immobiliare Magian S.r.l. il 100% del capitale sociale di Tempracciaio S.r.l., società di produzione di nastri d’acciaio laminati a freddo e in resistenza.

Waelzholz International GmbH è stata assistita da BonelliErede, che ha agito con un team composto da Gianfranco Veneziano, Niccolò Ghizzani, Lucrezia Pavese, Charlotte Lazarowicz e Chiara Brunetti, per gli aspetti corporate, e da Luca Perfetti e Marina Roma, per gli aspetti golden power. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di belab composto da Michel Miccoli e Francesca Loiarro.