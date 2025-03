BonelliErede: nuova sede a Milano dal 2026 Un progetto per le persone, pensato dalle persone

Eliana Catalano, Massimiliano Danusso

BonelliErede annuncia il progetto di consolidamento degli uffici di Milano in un’unica grande sede nel cuore della vivace area di Porta Nuova, tra Brera e Gae Aulenti.

Il nuovo headquarter, di proprietà del fondo Atlas gestito da Kryalos SGR, primaria società privata e indipendente di gestione del risparmio con circa €14 miliardi di Asset under Management, accoglierà circa 600 persone di BonelliErede e di beLab a partire dalla seconda metà del 2026 e si estenderà su due edifici per 15 piani complessivi, con una superficie di circa 15.000 mq.

Tra gli obiettivi del progetto, riunire la popolazione di BonelliErede attualmente distribuita su tre uffici in un unico immobile a Milano in grado di accompagnare ulteriormente la crescita dell’organizzazione nei prossimi anni.

“La nuova sede è un passo importante per lo Studio, e gli conferisce una nuova identità più in linea con le caratteristiche di innovazione e creatività che ci contraddistinguono” ha dichiarato Massimiliano Danusso, Presidente di BonelliErede. “Con questa scelta, ci prepariamo a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, insieme a tutte le persone di BonelliErede, i nostri clienti e tutti coloro che avremo il piacere di ospitare”.

“Il nuovo headquarter è stato progettato e realizzato pensando alle persone di BonelliErede, con le persone di BonelliErede” ha commentato Eliana Catalano, Managing Partner della law firm. “Questo nuovo spazio è il risultato di un eccezionale lavoro collettivo, che ha coinvolto un team multidisciplinare e intergenerazionale dello studio. Abbiamo lavorato insieme per dare vita a un ambiente che risponda alle esigenze di tutti”.

Nel dettaglio, il complesso architettonico che ospiterà la nuova sede di Milano di BonelliErede è composto da due edifici interconnessi da un percorso orizzontale. L’immobile, che sarà un Nearly Zero Energy Building grazie a un progetto di rigenerazione avviato nel 2023, è stato concepito secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica. Una volta completato, sarà dotato delle più rilevanti certificazioni green internazionali, tra cui Core&Shell LEED Platinum, WELL Platinum, BREEAM Excellent e WiredScore Platinum, attestando l’efficienza energetica, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica degli spazi.

Le aree comuni saranno strutturate per favorire la socialità e il well-being delle persone di BonelliErede. Tra questi, un Auditorium, nuovi spazi di ristorazione, aree break e una palestra offriranno un’esperienza lavorativa moderna e multifunzionale, arricchita da oltre 2.000 mq di aree verdi.