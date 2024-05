BonelliErede con Salini nel collocamento di obbligazioni scambiabili in azioni Webuild BonelliErede ha assistito Salini S.p.A., società controllata da Salini Costruttori, nel collocamento di obbligazioni secured scambiabili in azioni ordinarie di Webuild S.p.A. per un importo di 225 milioni di euro