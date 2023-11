Brainpull acquisisce il 100% di Pescaria: gli advisor coinvolti

Federico Ceci, Nicola Nisio









Brainpull, agenzia di marketing con sedi a Conversano e a Milano, ha acquisito la quota del 51% del capitale di Pescaria (Gruppo Scirocco S.r.l.), appartenuta finora al co-founder, l’imprenditore Bartolo L’Abbate, diventando così proprietaria della totalità delle quote. L’acquisizione è stata effettuata attraverso Brainvest, il veicolo del socio cofondatore Brainpull. Pescaria è il fast food noto per i suoi panini di mare, nato in Puglia e con otto sedi in città italiane (Polignano, Trani, due a Milano, Bologna, Torino, Roma, Verona, Padova).



Polis Avvocati, con un team composto dal partner Michele Laforgia e dagli of counsel Nicola Nisio e Federico Ceci, ha assistito Brainvest nell’ambito della pianificazione della strategia, della negoziazione e della conclusione dell’operazione, con il supporto di Deloitte, nelle persone di Soraya Di Mauro e del partner Paolo Tedesco.



L’Abbate Investments, facente capo al cofondatore Bartolo L’Abbate, è stata assistita dall’avvocato Luigi Decollanz e dal dott. Ciro Armigero.