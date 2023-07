Buoni postali Q/P, rendimento al ribasso per l'ultimo decennio di Francesco Machina Grifeo

Lo chiarisce la Corte di Cassazione, sentenza n. 22619 depositata oggi, enunciando alcuni principi di diritto

La Cassazione, sentenza n. 22619 depositata oggi, gela le speranze dei risparmiatori in possesso di buoni postali con la stampigliatura Q/P di vedersi riconosciuti per l'ultimo decennio i rendimenti più alti previsti per la serie «P». La Prima sezione civile ha infatti definitivamente respinto il ricorso di una donna in possesso di quattro buoni fruttiferi postali, serie «Q/P», emessi nel settembre 1986 e nel Marzo 1987 (del valore nominale di lire 100.000 cadauno) che aveva chiesto a Poste Italiane...