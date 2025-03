Bureau Plattner e Carnelutti nell’acquisizione di Elleti Broker S.p.A. da parte di PIB Group

Simona Gallo, Adriano Ulderico, Filippo Grillo

Il team Corporate M&A di bureau Plattner ha assistito i soci di Elleti Broker S.p.A. nell’operazione di cessione dell’intero capitale sociale a favore di PIB Group, un intermediario assicurativo indipendente e altamente diversificato con sede nel Regno Unito, controllato da Apax Funds e The Carlyle Group, assistito dallo studio legale Carnelutti.

Elleti Broker S.p.A. è una società di brokeraggio con sede a Roma specializzata e con un know-how consolidato nel complesso mondo delle fideiussioni e cauzioni, riconosciuta dall’IVASS come uno dei broker di riferimento nel settore. L’integrazione in PIB Group rafforzerà dunque il posizionamento del Gruppo, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione.

I professionisti di bureau Plattner hanno agito sotto la guida della partner Simona Gallo (in foto a sinistra) e dell’avvocato Ulderico Ariano (in foto al centro), che hanno seguito i venditori nelle negoziazioni e in tutti gli step dell’operazione, curando in particolare gli aspetti contrattuali e societari. PIB Group è stata assistita da Carnelutti, con un team composto dal partner Filippo Grillo (in foto a destra) e dall’associate Vittorio Civardi.