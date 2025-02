Calvin Klein non ha contraffatto l’etichetta dei jeans Diesel

La Cassazione, ordinanza n. 3395 depositata oggi, ha definitivamente respinto il ricorso griffe Diesel contro la maison americana Calvin Klein per una supposta contraffazione del marchio dei propri jeans attraverso l’apposizione, come etichetta, di una striscia di tessuto ritenuta “simile per forma e posizionamento” alla stripe della Diesel. In linea con quanto deciso dal Tribunale e dalla Corte di appello, la Suprema corte, nel negare la contraffazione, ha riconosciuto la “distintività” dell’etichetta...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi