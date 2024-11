Campari, finanziamento da 125 milioni di euro con l’assistenza di A&O Shearman

Stefano Sennhauser e Luca Maffia

A&O Shearman ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un importo pari ad EUR125 milioni messo a disposizione da un pool di istituti finanziari composto da Crédit Agricole CIB in qualità di Agente, Original Lender e Mandated Lead Arranger e da Crédit Agricole Italia, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord e da Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est in qualità di Original Lender e Mandated Lead Arranger.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Luca Maffia, coadiuvati dall’associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.