Cappelli RCCD e White & Case per il lancio dei fondi Olympus di Finint Investments SGR

ARECneprix e Finint Investments SGR hanno annunciato la partenza di due fondi mobiliari ad apporto, denominati “Olympus Fund 1” e “Olympus Fund 2”, dedicati alla valorizzazione di crediti, anche leasing, garantiti da immobili e alla gestione di asset real estate. Alla data del primo closing, perfezionatosi nei giorni scorsi, i due Fondi contano crediti, immobili e leasing per un GBV complessivo di circa 2 miliardi di euro.



I primi quotisti dei fondi sono UniCredit e illimity Bank. Banca Finint è master servicer, corporate servicer del veicolo di cartolarizzazione e della LeaseCo, calculation agent nonché fronting bank delle operazioni di cartolarizzazione in cui hanno investito i due Fondi.



Cappelli RCCD ha assistito ARECneprix per gli aspetti legali, regolamentari e di struttura, nonché illimity Bank per gli aspetti legali, con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Agnoli (in foto) e composto dai partner Gabriele Buratti (in foto) per i profili regolamentari, dal partner Paolo Serva per i profili fiscali, nonché dal partner Fabio Zambito e dalla counsel Sofia De Cristofaro per i profili di finanza strutturata. Al team hanno partecipato inoltre i senior associates Matilde Sciagata ed Edoardo Diotallevi, gli associates Nicoletta Brodo e Davide Pasqualotto ed i junior associates Giulia Sforza e Maria Elena Bevilacqua.



Cappelli RCCD, con la partner Camilla Giovannini e le associate Claudia Marcuzzo e Rachele Perez ha inoltre assistito Banca Finint per gli aspetti legali.



Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito UniCredit, con un team che ha incluso i partner Gianluca Fanti (in foto), Giuseppe Barra Caracciolo (in foto) e Francesco Scebba, insieme agli associate Riccardo Verzeletti e Marco Cattani, nonché, per i profili regolamentari dell’operazione, il partner Alessandro Zappasodi, insieme all’associate Licia Mongiello.



I profili legali dell’operazione sono stati altresì seguiti, per conto di UniCredit, dal team legale in house – Group Legal NPE & Corporate Transactions – diretto da Roberto Tazzioli, coadiuvato da Paolo Donati e da Sebastiano Gennaro di UniQLegal.