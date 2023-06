Cappelli RCCD, Gitti and Partners e PwC a fianco del Gruppo GADA per l'acquisizione di Medical Concept Lab SRL

Ilaria Maria Placco e Saverio Pizzi









Cappelli RCCD, con un team composto dalla partner Ilaria Maria Placco (in foto), dagli associate Simone Stasio e Beatrice Olivieri e dalla junior associate Livia Zaccheo ha assistito il Gruppo Gada, leader nella distribuzione di dispositivi medici e nell'erogazione di servizi sanitari integrati, nell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Medical Concept Lab S.r.l., società attiva nell'erogazione di servizi specialistici volti a ottimizzare le procedure cliniche e ad ampliare l'expertise delle strutture sanitarie e assistenziali.



I Venditori sono stati assistiti dall'avv. Sergio Palmas per gli aspetti legali e dal dott. Giovanni Usai per gli aspetti finanziari.



Il gruppo Gada si è avvalso dell'assistenza, per gli aspetti di carattere fiscale, dallo studio legale Gitti and Partners, con un team composto dal partner Diego De Francesco, dal counsel Saverio Pizzi (in foto) e dal junior associate Lorenzo Paliaga.



PwC ha assistito il gruppo Gada con un team guidato dal partner Giovanni Tinuper, dalla dott.ssa Bianca Varcasia e dalla Dott.ssa Roberta Ciccarelli per gli aspetti finanziari e dal partner Antonio Castro e dalla dott.ssa Silvia Cristarella per gli aspetti di compliance.