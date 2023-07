Cassazione: al via il bando per i tirocini 2023 di Marina Crisafi

Pubblicato il bando 2023 per la selezione di 90 posti per il tirocinio presso la Corte Suprema di Cassazione. Domande entro il 4 settembre

E' stato pubblicato il bando 2023 per la selezione di 90 tirocinanti in Cassazione, ex articolo 73 del dl 69/2013. Le domande vanno inviate entro il prossimo 4 settembre. Attraverso il tirocinio, la Corte, si legge nel provvedimento, "intende offrire al giovani laureati in giurisprudenza una solida esperienza di formazione teorico-pratica in campo giuridico attraverso la partecipazione al giudizio di legittimità e la condivisione dei nuovi modelli organizzativi che accompagnano il lavoro giurisdizionale...