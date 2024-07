CastaldiPartners, ADVANT Nctm e Pirola Pennuto Zei

Daria Ferrario, Anne Manuelle Gaillet, Daniele Tani e Michele Bignami

CastaldiPartners ha assistito Groupe Adéquat, uno dei leader mondiali nei servizi di recruitment e di risorse umane, nell’acquisizione di AxL Group, pioniere nella fornitura di soluzioni HR innovative in Italia.

Si tratta della più grande acquisizione da parte di Groupe Adéquat in tutta la sua storia, iniziata nel 1987 a Lione in Francia, e che segna un passo significativo nella strategia globale del gruppo.

AxL Group, fondato nel 2004 dalla famiglia Rosolen, si è affermato come uno dei primi fornitori di servizi HR in Italia, comprendendo al suo interno le società AxL, AxL Formazione, Job Center e Unilinéa.

AxL Group si unisce alla vasta rete di Groupe Adéquat, che conta 400 agenzie in Francia, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Canada e ora in Italia, rafforzando l’offerta di servizi di Groupe Adéquat.

Nell’ambito di questa operazione, CastaldiPartners ha assistito Groupe Adéquat con un team guidato dal partner Anne Manuelle Gaillet e composto dagli avvocati Anna Lisa Sepich, Irene Malusà sugli aspetti corporate e M&A e dal partner Sarah Barutti per gli aspetti labour.

Pirola Pennuto Zei & Associati, con l’associate partner Daria Ferrario e la senior associate Chiara Guerci, ha seguito invece l’acquisizione per i profili fiscali.

I venditori sono stati assistiti da ADVANT Nctm con team guidato dal partner Daniele Tani e composto dagli avvocati Linda Lorenzon e Emmanuele Mirra per gli aspetti corporate e M&A, dal partner Michele Bignami per gli aspetti labour, dal partner Manfredi Luongo per gli aspetti fiscali e dal counsel Francesco Mazzocchi per il clearance Golden Power.