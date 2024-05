Castaldipartners con Provost per l’acquisizione della società Mino & Lorenzini

Gaspare Dori, Margherita Luppi

Il gruppo Provost, leader francese nella progettazione e produzione di scaffalature e soluzioni di stoccaggio professionali, ha concluso l’acquisizione dell’azienda svizzera Mino & Lorenzini, specializzata nella fornitura e installazione di soluzioni di stoccaggio e manutenzione professionali.

L’acquisizione di Mino & Lorenzini da parte del gruppo Provost rappresenta un passo decisivo nell’espansione geografica del gruppo in Europa. Questa espansione segna anche l’ingresso del gruppo nel mercato svizzero, con l’integrazione di un’azienda esperta nel suo settore e riconosciuta per la qualità dei suoi servizi. Questa collaborazione apre nuove prospettive in un mercato chiave, sostenendo la strategia di crescita del gruppo Provost nella regione DACH.

Per Mino & Lorenzini, l’approccio di Provost giunge in un momento opportuno, offrendo all’azienda l’opportunità di entrare in una nuova fase di sviluppo al fianco di un gruppo familiare che condivide gli stessi valori, consentendo all’azienda svizzera di preservare la propria identità e i metodi che hanno contribuito al suo successo.

CastaldiPartners ha assistito Provost per gli aspetti legali. Il team di CastaldiPartners era composto da Gaspare Dori e Margherita Luppi, con il supporto dei colleghi svizzeri di WalderWyss (Luc Defferrard e Ken Savioz). Altios International (Alexandre Kaplan e Alistair Le Gras) ha assistito Provost nella sua strategia di crescita esterna in Svizzera.

I venditori sono stati assistiti da Keppeler Avocats (Fabio Spirgi e Célia Huart).