CBA con Banco BPM nell’operazione di finanziamento project in favore di Idrolap e Simo

Stefano Cassella, Francesco Dialti

CBA Studio legale e tributario ha assistito Banco BPM in relazione ad un’operazione di finanziamento project di due impianti idroelettrici in favore delle società Idrolap e Simo, facenti parte del gruppo Scotta, gruppo leader nella costruzione di dighe, gallerie, centrali idrauliche, centrali termiche e impianti per la produzione di energia.

CBA ha prestato la propria assistenza in favore della banca finanziatrice in relazione alle attività di due diligence e redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Francesco Dialti e composto dal senior associate Vincenzo Cimmino e dalla associate Lucrezia Ghezzi per i profili finance e, per i profili di diritto amministrativo e regolamentari, dalla senior associate Barbara Orlando e dalla associate Anna Caggiu.

Idrolap e Simo sono state assistite, come advisor finanziario, da Arcus Financial Advisors, con un team composto dal Founding Partner Stefano Cassella, dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti.

Le attività notarili sono state svolte dal notaio Anna Irma Farinaro, dello studio notarile La Porta.