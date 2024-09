CBA Studio Legale e Tributario affronta la minaccia del riciclaggio in un convegno alla Camera dei Deputati

CBA Studio Legale e Tributario promuove il convegno “Controllo e Gestione del Rischio Riciclaggio”, in programma a Roma lunedì 30 settembre, dalle 15:00 alle 18:30, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto, in Via del Seminario 76. Affrontare la minaccia del riciclaggio e individuare strategie efficaci per la gestione del rischio connesso saranno i temi chiave di questo appuntamento, che mira a offrire una riflessione profonda sulle più recenti evoluzioni normative in materia e sul loro impatto operativo su imprese e istituzioni finanziarie.

L’apertura dei lavori sarà affidata all’On. Jacopo Morrone, Segretario della Commissione Giustizia e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ai reati ambientali e agroalimentari, e al Dott. Ciro Santoriello, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Cuneo e curatore del volume “Gestione del rischio riciclaggio”.

Alle 15:30 interverranno il Dott. Paolo Ielo, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma, il Prof. Avv. Vincenzo Mongillo dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, il Prof. Avv. Stefano Petrecca, docente presso l’Università Internazionale Uninettuno e partner di CBA Studio Legale e Tributario, e il Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.

A partire dalle 17:00 prenderanno la parola il Dott. Michele Citarella, partner di CBA Studio Legale e Tributario, il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro (Università degli Studi di Bari), il Prof. Bernardino Quattrociocchi (Università degli Studi La Sapienza) e Flavio Tranquillo, giornalista e scrittore.

L’Avv. Enrico Di Fiorino (Fornari e Associati) modererà il primo panel, mentre l’Avv. Francesco Rizzo, partner di CBA Studio Legale e Tributario, guiderà la sessione successiva.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi al seguente link: Controllo e gestione del rischio riciclaggio